* Die Aktienbaisse wird weitergehen* Die Edelmetallhausse ebenfalls* Neues Kaufsignal für Gold* Edelmetallaktien mit großem Aufwärtspotenzial* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wenn der Staat Fördergelder im Losverfahren zuteilt

Liebe Leser,



in Euro gerechnet, hat der Goldpreis im Jahr 2022 um 5,7% zugelegt und der Silberpreis um 9,2%. Das ist ein gutes Ergebnis in einem Jahr, in dem es sowohl an der Börse als auch an den Anleihenmärkten zu deutlichen Kursverlusten kam.



Beispielsweise ist der S&P 500 um 19,4% gefallen und der NASDAQ Composite um 28,6%. Am deutschen Aktienmarkt ging der DAX um 12,3% nach unten und der MDAX um 28,5%. Schließlich haben 10-jährige Bundesanleihen ein Minus von 17,1% vorzuweisen, und die Kurse 10-jähriger US-Staatsanleihen sind sogar um 29% gefallen. Wohl dem, der Edelmetalle besitzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...