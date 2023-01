Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist treuer Begleiter des alltäglichen Lebens geworden. Und die Ethik spielt auch beim Investieren mittlerweile eine Hauptrolle. Wenn es nach Analysten von Bloomberg geht, werden im Jahr 2025 rund ein Drittel der Vermögenswerte nachhaltig investiert sein. Eine Entwicklung, die mit einem Blick auf die Zahlen der letzten Jahre in Deutschland realistisch erscheint. Im Jahr 2017 betrug das Volumen der nachhaltigen Publikumsfonds 30,1 Milliarden Euro. Das Volumen nachhaltiger Mandate und Spezialfonds lag bei 62,0 Milliarden Euro. 2021 kam Letzteres bereits auf 163,5 Milliarden Euro. Die nachhaltigen Publikumsfonds kamen auf ein Volumen von 246 Milliarden Euro. Macht zusammen etwas mehr als 409 Milliarden Euro im Jahr 2021. Das geht aus Zahlen des Forums für nachhaltige Geldanlagen hervor.

An den weltweiten Finanzmärkten sind ähnliche Zahlen zu beobachten wie in Deutschland. Im Jahr 2022 stieg nicht nur bei institutionellen, sondern auch bei privaten Anlegerinnen und Anlegern das Interesse an nachhaltigen Werten weiter. Die Börse ist schon zu weiten Teilen grün und wird immer grüner. Es gibt unzählige spannende Aktien und Fonds, welche für moderne Anlegerinnen und Anleger spannend sein können, bei deren Anlagesystem das ethische Gewissen eine Rolle spielt.

Tesla (ISIN: US88160R1014): Eine Erfolgsgeschichte mit einem Knick

Tesla schrieb in den letzten Jahren immer weiter an einer großen Erfolgsstory an der Börse. Die anhaltende Technologie-Rallye und der endgültige Startschuss für den Umschwung auf E-Mobilität haben dem Elektroautobauer Rückenwind gegeben. Zuletzt erlebte der Kurs des langjährigen Börsenlieblings allerdings einen Knick. Die Aktie verlor innerhalb des Jahres 2022 mehr als die Hälfte an Wert. Im Dezember argumentierte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi, dass Tesla im Vergleich zu traditionellen Autobauern noch immer hoch bewertet bleibe. Er stuft die Aktie daher als "Underperform" ein. Er glaubt an ein Kursziel von 150 US-Dollar.

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Nachhaltiges Investment in der Lebensmittel-Branche

Praktisch alles an Save Foods steht für Nachhaltigkeit. Der US-amerikanische Konzern mit einer israelischen Tochter fällt in der Lebensmittel-Branche mit einer modernen und besonders nachhaltigen Herangehensweise auf. Mit grüner Technologie hat es Save Foods geschafft, die Haltbarkeit von Obst und Gemüse auf Händlerbasis um mindestens 50% zu steigern. Von Blaubeeren bis hin zu Zitronen. So kann das Unternehmen weltweit für eine bessere Lebensmittelsicherheit und eine geringere Lebensmittelverschwendung sorgen. In nächster Zeit könnten die Technologie und Produkte von Save Foods auch für den europäischen Markt zugänglich werden. "Die grüne Technologie von Save Foods jedenfalls kann wesentlich dazu beitragen, die europäische Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten", glaubt Dan Sztybel, CEO der Tochter von Save Foods. Seit einigen Monaten kann die Aktie von Save Foods auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden. Ein spannender Titel aus der Rubrik Small- und Microcaps.

Nordex (ISIN: DE000A0D6554): Die Spannung steigt bei erneuerbaren Energien

Erneuerbare Energien stehen im Zentrum vieler nachhaltiger Zielsetzungen. Die Windenergie spielt dabei eine wichtige Rolle und Nordex gehört in diesem Bereich zu den führenden Anbietern weltweit. Das deutsche Unternehmen treibt die Internationalisierung immer weiter voran. Im Dezember erhielt das Unternehmen den Zuschlag für eine große Lieferung von Windturbinen nach Brasilien. Goldman Sachs stuft die Entwicklung von Nordex an der Börse derzeit als "neutral" ein. Bei einem Kursziel von 13,10 Euro. Jefferies fällt mit einem "Buy"-Rating auf.

iShares Global Clean Energy (ISIN: IE00B1XNHC34): Ein Nachhaltigkeits-Fonds im Trend

Einer der beliebtesten Nachhaltigkeits-Fonds. Zu den Top-Holdings gehören zahlreiche spannende Unternehmen: Enphase Energy (ISIN: US29355A1079), Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14), Vestas (ISIN: DK0061539921), First Solar (ISIN: US3364331070), SolarEdge Tech (ISIN: US83417M1045), Oersted (ISIN: DK0060094928) und Plug Power (ISIN: US72919P2020).

Alle Zeichen stehen auf grün

Die E-Mobilität, erneuerbare Energien und die Ernährung der steigenden Weltbevölkerung. Die Nachhaltigkeit hat viele Facetten, die sich auch an der Börse zeigen. Anlegerinnen und Anleger haben für einen grünen Anstrich ihres Depots spannende Möglichkeiten.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder zu Save Foods? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Save Foods". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

-

Quellen:

https://www.cosmosdirekt.de/smart-invest/nachhaltige-aktien/

https://www.forbes.com/advisor/de/geldanlage/nachhaltige-geldanlage/

https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Finanzen-Nachhaltige-Aktien-26483957.html

https://www.finanzen.net/analyse/tesla_underperform-bernstein_research_854213

https://www.marketscreener.com/quote/stock/NORDEX-SE-468965/news/NORDEX-AG-Gets-a-Neutral-rating-from-Goldman-Sachs-42344546/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Save Foods existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Save Foods. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Save Foods abgerufen werden: https://savefoods.co/investor

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Save Foods können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 08.01.2023 Save Foods: Wie nachhaltig ist die Börse? Tesla, Save Foods und Nordex appeared first on Small- and MicroCap Equity.