Aixtron ist momentan im Bullenmodus. So legte der Kurs im Wochenvergleich rund 5,52 Prozent zu. An fünf der fünf Sitzungen ging es für den Titel nach oben. Einen Traumtag gelang Aixtron dabei am Freitag mit einem Plus von 2,41 Prozent. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Zu den Monatstiefs verbleibt schließlich nur ein Puffer von rund sieben. Dieses wichtige Tief wurde bei 26,85 EUR markiert. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...