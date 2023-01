Kössen, Österreich (ots) -Langlaufen ist ein Ganzkörpersport und hilft nicht nur überflüssige Pfunde zu reduzieren, sondern stärkt auch Muskeln und Gelenke. Dabei die frische Winterluft einatmen und das herrliche Winterpanorama genießen, ist Balsam für Körper, Geist und Seele. Langlaufen ist sehr abwechslungsreich, ob klassisch oder im Skating Stil, ob auf und ab oder eher flach dahin, jeder kann sein Tempo und seinen Stil selber festlegen.Als besonderes Langlaufparadies präsentiert sich die Region Kaiserwinkl in Tirol.Das Gebirgstal zwischen den Chiemgauer Alpen und dem Kaisergebirge bietet perfekte Bedingungen für anspruchsvollen Langlaufsport. Die 121 km Klassisch- und 119,5 km Skating Loipen bieten aber auch für Anfänger jede Menge Möglichkeiten. Das Highlight bildet die "Kaiserwinkl Loipe": diese führt durch die gesamte Region ist 26,5 km lang und es sind ca. 400 hm zu bewältigen. Dank der eigenen "Snowfarming-Anlage" sind zwei Loipenschleifen auch dann befahrbar, wenn der Naturschnee noch nicht ausreichend gefallen ist.Besonders stolz ist die Region auf das Loipengütesiegel des Landes Tirol. Das Gütesiegel gewährleistet allen Langläufern ein umfangreiches und vielseitiges Loipennetz und einen hohen Standard an Präparierung, Orientierung, Markierung sowie Gefahrenstellenabsicherung. Die Region Kaiserwinkl ist zudem Mitglied der "Tiroler Langlaufspezialisten".Wer das besondere Gefühl des Dahingleitens und Auspowerns live erleben möchte, bucht einen Schnupper- oder Anfängerkurs. Es gibt auch Fortgeschrittenen- und Biathlonkurse sowie Ausrüstungsverleih und Top-Service vom Spezialisten vor Ort.Tipp: Die Benützung der Loipen im Kaiserwinkl ist kostenlos!Zu einem aktiven Langlauftag gehört auch Entspannen und Genießen. Im 4-Sterne-superior Wohlfühlresort Peternhof in Kössen geht es direkt von der Loipe in den traumhaften Wellnessbereich mit über 3.500 m² Wellness- & Wohlfühlfläche. Eine Welt des ungetrübten Wohlfühlens mit abwechslungsreichen Wasser- und Saunawelten, exklusiven Beauty- und Körperanwendungen sowie den laufenden Innovationen, wie z. B. eine "Finnische Kuglsauna" im Garten. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.Im "Sauna Almdorf", mit verschiedenen Saunatypen und dem großzügigen Eventsauna-Bereich, wird mit verschiedenen Themen-Aufgüssen Ihr Besuch zu einem richtigen Erlebnis. Der Bereich verfügt über einen Eispalast, Kaltwasserbecken im Freien, Infrarot-Kabinen, Soledom und unzähligen anderen Besonderheiten.Das "Bano Real", inspiriert vom orientalischen Badekult, bietet ein Osmanisches Schwitzbad, ein Hamam- und ein Solebad. Im "Vitalgarten", wo Wasser, Wärme und Licht effektvoll zu Ihrem Genuss inszeniert werden, können Sie das Zwei-Stufen-Saunarium, ein indisches Blütendampfbad oder das Tepidarium genießen. Großzügige Liege- und Ruhebereiche im Innen- und Außenbereich garantieren zudem Entspannung pur.Der Peternhof ist aber nicht nur ein Wellnessparadies, sondern auch ein Ort für Genussliebhaber. Kulinarisch werden Sie mit dem Besten aus der Region verwöhnt. Frische Zutaten werden hier zu köstlichen Speisen verarbeitet, zauberhaft angerichtet und mit Liebe serviert.Langlauf & Beauty am Peternhof ab 08.01.20237 Nächte ab EUR 960,00 pro Person inkl.- Halbpension- Langlauf Leihausrüstung pro Erwachsenem- Einstündiger Einführungskurs für Anfänger oder Auffrischungskurs für Fortgeschrittene (klassisch) pro Erwachsenem- Wohltuendes Entspannungsbad (20 Minuten) pro Erwachsenem- Durchblutungsfördernde Beinmassage (25 Minuten) pro ErwachsenemWeitere Informationen unter: www.peternhof.comPressekontakt:Wohlfühlresort Peternhof ****superiorFamilie MühlbergerMoserbergweg 60A-6345 Kössen in TirolTel.: +43 5375 6285E-Mail: info@peternhof.comwww.peternhof.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Wohlfühlresort Peternhof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63512/5411078