EV-Revolution macht Millionäre: Übernahmeschlacht in Argentinien! Welcher Lithium-Player ist jetzt im Fokus? Wir wetten auf diese Aktie!

Liebe Leserinnen und Leser,

die leichtesten Metalle können die größten Auswirkungen haben. Lithium, das unsere Telefone, Laptops und Elektroautos antreibt, ist für unsere batteriebetriebene Welt unerlässlich. Die Nachfrage nach Lithium ist rasant gestiegen, da der Jahresverbrauch des Weltmarktes jährlich um 8,9 Prozent gestiegen ist . Diese Nachfrage wird mit der zunehmenden Verbreitung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen, Energiespeichersystemen und tragbarer Elektronik noch zunehmen. Während Lithium auf jedem der sechs bewohnten Kontinente gefunden wurde, bergen Chile, Argentinien und Bolivien - zusammen als "Lithium-Dreieck" bezeichnet - mehr als 50 Prozent der weltweiten Vorräte unter ihren Salzebenen.

In Bolivien befindet sich der Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Welt, die sich über 4.000 Quadratmeilen erstreckt. Unter diesem Naturwunder befinden sich gewaltige Lithiumvorkommen, die mehr als 50 Prozent der Gesamtmenge der Erde ausmachen .

Im Salar de Olaroz-Becken nahe der Grenze zu Chile gibt es eine Reihe von Unternehmen. Lithium Energy (ASX:LEL), Allkems Olaroz (ASX:AKE) und Lithium America (NYSE:LAC) verfügen alle über Minen oder Explorationslizenzen.

Mega-Run auf argentinische Lithium-Player! Wird Alpha Lithium gekauft?

In Argentinien entfaltet sich gerade eine ähnliche Geschichte. Unter dem angestammten Land der indigenen Atacamas liegen Lithiumvorräte im Wert von Milliarden Dollar, die seit Jahren die Aufmerksamkeit von diversen Bergbauunternehmen auf sich ziehen.

Kein Wunder das Argentinien jetzt an der Spitze eines globalen Gerangels um Lithium steht.

Das Land, das allein 21 % der weltweiten Reserven ausmacht, hat heute nur zwei Minen in Betrieb, aber 13 weitere sind geplant und Dutzende weitere werden in Betracht gezogen - kurz gesagt: Argentinien hat die weltweit größte Lithiumprojektpipeline.

Vor kurzem stellten wir Ihnen ein Unternehmen vor, das die bisher besten Gehalte im argentinischen Tolillar Salar meldete, die jemals erzielt wurden!

Der Name dieses Unternehmens lautet nicht etwa Allkem (ASX:AKE) oder Livent (NYSE: LTHM) die beiden einzigen Lithium-Produzenten, nein ein realtiv kleiner, noch unter dem Radar fliegender Nachbar Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) veröffentlichte vor kurzem rekordverdächtige Lithiumkonzentrationen und sehr signifikante Durchflussraten aus der jüngsten Produktionsbohrung!

Alpha Lithium erzielt die bisher besten Gehalte im argentinischen Tolillar Salar!!! Wir glauben, dass hier bald was passiert! Die Aktie zieht bereits an, hier muss man jetzt dabei sein!

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) ist ein Vorproduktions-Lithiumproduzent mit Landbesitz im argentinischen Teil des Lithium-Dreiecks. Seine Hauptbestände sind ein 28.000 Hektar großer Block im Tolillar Salar sowie eine Reihe von Blöcken im benachbarten Hombre Muerto Salar, die insgesamt etwas mehr als 5.000 Hektar umfassen. Der gesamte Landbesitz befindet sich in unmittelbarer Nähe zu denen von drei großen Lithiumproduzenten!

Wie bereits erwähnt veröffentlichte das Unternehmen rekordverdächtige Lithiumkonzentrationen und sehr signifikante Durchflussraten aus der jüngsten Produktionsbohrung mit der Bezeichnung WBALT15.

Die Testergebnisse von WBALT15 ergaben Lithiumkonzentrationen von bis zu 360 mg/L!!!

Brad Nicol, Präsident und CEO von Alpha, kommentierte die sensationellen Ergebnisse wie folgt:

"Während wir aus unseren Erfahrungen in Tolillar ständig neue Erkenntnisse gewinnen, hat das südamerikanische Explorationsteam die Messlatte wieder einmal höher gelegt. Die inkrementellen Bohrungen in Richtung Westen und Süden bauen weiterhin auf dem Wissen unseres Teams darüber auf, wo die Durchflussraten und Gehalte nach oben tendieren. Sobald wir über eine Bohranlage verfügen, die in der Lage ist, bis zu 500 Meter oder tiefer zu bohren (unsere bisher tiefste Bohrung ist nur 385 Meter tief), erwarten wir, dass wir unsere Ressource durch zusätzliche Tiefe, zusätzliche Breite und verbesserte Qualität erweitern können."

Das Bohrloch wurde mit dem Nuclear Magnetic Resonance -Tool von Zelandez Services Argentina aufgezeichnet, und es wurden mehrere hydrogeologische Einheiten mit günstigen Werten für die drainierbare Porosität ermittelt.

Alpha Lithium setzt derzeit fünf Bohranlagen ein, eine Kombination aus:

Süßwasserbrunnen - für die Erstellung einer Studie zur Süßwasseranreicherung, die in den nächsten 30 Tagen veröffentlicht werden soll

Soleproduktionsbohrungen - zur Erweiterung und Förderung der Lithium-Sole-Ressource.

Diamantbohrungen - zur Bereitstellung von Kern- und Porositätsdaten in größerer Tiefe als Grundlage für eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die für das erste Quartal 2023 erwartet wird.

WBALT15 wurde über 700 Meter westlich von WBALT7 gebohrt, dass sehr ähnliche Lithiumkonzentrationen ergaben, aber mit einem noch höheren Transmissionswert von 240 m 2 /Tag. Die große Entfernung zwischen diesen beiden Bohrlöchern in Kombination mit den signifikant hohen Durchflussraten und den höchsten bisher entdeckten Lithiumkonzentrationen stützen die Ansicht von Alpha, dass dies ein großer und sehr hochwertiger Teil des Salars ist.

Lage, Lage und nochmals Lage machen Alpha so wertvoll…

Es ist sehr, sehr schwer, nicht zu bemerken, wer Alphas Nachbarn sind.

POSCO Holdings Inc. ist ein südkoreanischer Stahlhersteller mit Beteiligungen an mehreren anderen Branchen, einschließlich Batteriematerialien . Anfang dieses Jahres kündigte das Unternehmen Pläne an, 4 Milliarden US-Dollar in sein Grundstück Hombre Muerto zu investieren!

Gleich nebenan ist Allkem Limited.

Das Management von Allkem, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Anteil von 10 % am globalen Lithiummarkt zu halten, baut derzeit sein Projekt Sal de Vida im Salar Hombre Muerto. Die Liegenschaft befindet sich noch in der Entwicklung und erwartet die erste Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.

An dritter Stelle auf der Liste steht Livent.

Seine Liegenschaft Hombre Muerto ist nur 10 Kilometer von Alphas Tolillar-Claim entfernt, und das Unternehmen fördert seit Jahren Lithium aus dieser Liegenschaft.

Livent derzeit einer der gefragtesten Lithiumproduzenten der Welt. Die General Motors Company ( GM ) musste fast 200 Millionen US-Dollar im Voraus zahlen, um eine Hydroxid-Abnahmevereinbarung zu sichern, die erst 2025 geliefert wird.

Und wie alle anderen Lithium-Majors baut Livent derzeit seine Midstream-Kapazität auf.

Fazit: Alpha könnte sehr zeitnah ein Übernahmeziel sein!

Angesichts der ehrgeizigen Wachstumsstrategien dieser Unternehmen und der Tatsache, dass diese Strategien einen starken Fokus auf den Ausbau von Midstream-Kapazitäten legen, lässt dies vermuten, dass sie wahrscheinlich ihre Reserven vergrößern wollen.

Dies wäre sehr sinnvoll, da es den Umwandlungsanlagen, für die sie Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden ausgeben, eine viel längere produktive Lebensdauer verleihen würde.

Und die Liegenschaften von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) sind perfekt gelegen, um genau das zu tun!

Die Tatsache, dass es viele potenzielle Interessenten gibt, ist für Sie als Anleger ein nettes Plus, da dies den Übernahmepreis in die Höhe treiben wird.

Verpassen Sie bitte diese Chance nicht, sein Sie diesmal einfach mit dabei, wenn die Profis sehr viel Geld verdienen!

Sie setzen auf eine der spektakulärsten Lithium-Aktien dieser Tage!

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

Enthaltene Werte: TH0814010R12,AU000000ORE0,US53814L1089,CA02075X1033