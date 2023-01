DAX durchlief seine Range in der Woche komplett. Der US-Arbeitsmarktbericht und Quartalszahlen sind Trading-relevant für die neue Woche. DAX-Momentum an Range-Kante Nach rund 5 Prozent Aufschlag in der ersten Handelswoche des Jahres steht der DAX wieder am oberen Band seiner Range, die wir uns über die letzten beiden Monate immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...