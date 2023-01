Sorgte Valneva im vergangenen Jahr bei seinen Aktionären noch für lange Gesichter, beginnt das neue Jahr gleich mal mit deutlichen Kursgewinnen! Die Aktie verzeichnet in der ersten Woche ein Plus von immerhin rund 3%. Dabei dürfte das Thema "Corona-Impfstoff" längst erledigt sein. Gleich auf zwei Großveranstaltungen in Lyon und San Francisco suchen die Franzosen derzeit nach neuen Investoren. Denn Valneva setzt längst auf andere Impfstoffe…

Denn wie kürzlich bekannt wurde, scheint das Chikungunya-Vakzin VLA1553 ein voller Erfolg zu werden. So berichtete Valneva von einer Seroresponsrate von 99% zwölf Monate nach der Erstimpfung. Valneva plant nun die Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA zu beantragen. Die Ergebnisse sollen dann im Rahmen eines rollierenden Verfahrens nachgereicht werden.

Von rund 30 Euro vor einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...