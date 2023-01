Halle (ots) -



Die extremen Rechten bei den US-Republikanern haben keine Programme oder gar Prinzipien. Ihre einzigen Ziele sind der spalterische Kulturkampf, die Sabotage der Regierung von Joe Biden und die Inszenierung des eigenen Ichs. Sie haben von Donald Trump gelernt. Dieser Truppe hat sich Kevin McCarthy nun ausgeliefert. Und so wie die Ultrarechten den Speaker erpresst haben, werden sie nun versuchen, das ganze Abgeordnetenhaus für ihre destruktive Mission zu instrumentalisieren. McCarthy hat ihnen dazu mit aberwitzigen Zusagen bereitwillig die Instrumente gegeben. So sehr Biden nun demonstrativ die Hand zur Zusammenarbeit ausstreckt: In den kommenden beiden Jahren stehen die Zeichen in Washington auf Konfrontation.



