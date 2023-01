What's new?: Wochenrückblick KW 01-2023 - Kraftvoller Jahresauftakt, im Euroraum!

Anzeige / Werbung

Die europäischen Indizes haben die US-Indizes zum Jahresauftakt direkt abgehängt. "Steil" nach oben ging es auch an den deutschen Börsen, in der ersten Handelswoche des neuen Jahres.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in der vergangenen Woche ging es zumindest an den europäischen Börsen teilweise kräftig nach oben. Der Rückgang der Inflation sowie die teilweise günstigen Bewertungen ließen wieder etwas Geld in Richtung Börse fließen. Aber in Anbetracht der ersten Handelswoche im neuen Jahr sollte das noch nicht überbewertet werden. Denn ein Blick über den großen Teich reicht, um festzustellen, dass die Marktteilnehmer dort noch deutlich nervöser agieren.

In Amerika verunsichert die Investoren weiterhin die Fed, die ankündigte auch in diesem Jahr an ihrer geldpolitischen Straffung festzuhalten. Und zwar so lange, bis die Teuerung wieder in die Nähe des Inflationsziels von 2 % eingedrungen ist. Das könnte gerade die Technologiewerte noch weiterhin belasten.

Unter den Metallen machte Gold in der vergangenen Woche eine gute Figur. Um immerhin mehr als 3 % konnte das Edelmetall zulegen, während sich der Silberpreis trotz des etwa 2,5 % Anstiegs am Freitag auf dem Niveau der Vorwoche befindet. Industriemetalle legten teilweise ebenfalls zu, wenngleich nur leicht. Der Grund dafür soll laut Angaben des Informationsdienstes Shanghai Metals Market die Coronawelle in China sein, die den Industriemetallverbrauch ausbremst. Deshalb, so hieß es weiter, würden die Hütten und Stahlhersteller ihre Produktionen herunterfahren. Aber trotzdem herunterfahren würden noch immer Arbeitskräfte krankheitsbedingt fehlen, was die Produktion noch weiter einbrechen lässt.

Quelle Onvista.de / Tradingview

Aber dennoch konnten der Kupferpreis um rund 1,6 % und Platin um rund 1,9 % zulegen.

Fazit: Unterschiedlicher Start in das neue Börsenjahr!

Die europäischen Märkte befanden sich zum Jahresbeginn im Aufwind und wurden durch die erfreuliche Nachricht einer schwächeren Inflation in Europa beflügelt. Auch die chinesischen Aktienmärkte quittierten die Wiederöffnung des Landes mit Kursgewinnen. Etwas verhaltener starteten dagegen die US-Indizes ins neue Jahr - zumindest bis Donnerstag. Denn gegen Ende der Woche ging es nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten auch für die US-Märkte wieder bergauf. Nächste Woche werden wir die Rede von Jerome Powell und die aktuellen Zahlen zur US-Inflation aufmerksam verfolgen.

Fury Gold Mines / Karora Resources

Erholung in der Minenbranche

Finanzierungen im Rohstoffbereich sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden.

Trillium Gold Mines / MAG Silver

Goldene Hoffnungen 2023

Enttäuschte Goldanleger lagen so schlecht nicht im Jahr 2022 mit ihren Investments. 2023 sollte Grund zur Freude bieten.

Besser geht nicht!

Sibanye-Stillwater / IsoEnergy

CO2-Ziele erfordern auch Wasserstoff und Brennstoffzellen

Neben Elektrofahrzeugen ist die Wasserstofftechnologie eine Möglichkeit.

Sierra Madre Gold and Silver / Maple Gold Mines

Der Januar - eine goldene Chance

Aus statistischer Sicht lässt der Januar die Herzen der Goldfans höherschlagen, denn es gibt die höchsten Kursgewinne.

Alpha Lithium / Cypress Development

2023 wird die E-Mobilität weiter voranschreiten

Immer mehr Autohersteller nehmen Verbrenner aus ihrem Programm. Der Lithiumbedarf sollte weiter zunehmen.

Gold Royalty: Rekordmarken-Rallye zum Geschäftsjahresabschluss

Zuerst einmal wünschen wir Ihnen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. In Sachen erfolgreich, möchte man fast sagen, soll ihres ebenso erfolgreich werden wie das vergangene Jahr bei Gold Royalty.

Vizsla Silver / Chesapeake Gold

Rückblick und Ausblick in Sachen Silber

Die Silbernachfrage 2022 hat ein neues Hoch erreicht. Auch im neuen Jahr dürfte der Silberbedarf stark bleiben.

Revival Gold / Victoria Gold

Einflüsse auf den Goldpreis im Jahr 2023

Eine anhaltend hohe Inflation und globale wirtschaftliche Unsicherheiten werden den Goldpreis stützen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen und https://stock.adobe.com / Chart: onvista.de/Tradingview / Quellen: Marketscreener.com, eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

