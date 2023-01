München (ots) -Frankfurt, Baskonia, FC Bayern - 3 Spiele in 6 Tagen, 3 Siege für Meister ALBA Berlin. Im BBL-Spitzenspiel beim 80:79-Erfolg gegen den Dritten FCB gehörte allerdings auch Glück und eine gute Portion Dramatik dazu. Berlins Johannes Thiemann sichert mit einem Freiwurf den Sieg in der Offensive, Ben Lammers Sekunden vor dem Ende mit einem Block in der Defensive. "Es ist nicht einfach mit der richtigen Energie so viele Spiele am Stück zu spielen. Jetzt kommen wir wieder in unseren Rhythmus", hofft Berlins Coach Israel Gonzalez. Für ALBA geht es am Dienstag (live ab 19:45 Uhr bei MagentaSport) gegen Mailand weiter. Münchens Cassius Winston war nah dran am Sieg: "Das war hart. Ich hatte noch die Möglichkeit, den Sieg zu holen." Der FC Bayern trifft am Dienstag (live ab 20:15 Uhr) erneut auf Baskonia. Das Maß aller Dinge in der BBL bleibt allerdings Telekom Baskets Bonn - der Spitzenreiter zeigt seit Wochen und beim 99:71 gegen Rostock, dass der Titel nicht nur ein Thema zwischen ALBA und dem FCB istNachfolgend die wichtigsten Stimmen des Topspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der Bonner Sieg gegen Rostock: https://www.youtube.com/watch?v=g5-j0ij89Jc. Auch die kommende Woche wird heiß - weiter geht es am Dienstag in der EuroLeague mit ALBA Berlin gegen Mailand - live ab 19:45 Uhr bei MagentaSport. Ab 20:15 Uhr empfängt der FC Bayern München Vitoria Gasteiz - live bei MagentaSport.FC Bayern München - ALBA Berlin 79:80Was für ein enges, packendes Spitzenspiel um den 2. Platz hinter Bonn. Berlin macht phasenweise das bessere Spiel, doch die Bayern bleiben immer dran und halten das Niveau sehr hoch. Kurz vor dem Ende der Partie dann Führungswechsel am laufenden Band. Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage zog sich bis wenige Sekunden vor dem Buzzerbeater. Am Ende entscheidet ein Freiwurf von Johannes Thiemann und ein wichtiger Block von Ben Lammers über den Sieg von Berlin.Der Block kurz vor dem Buzzerbeater zum Sieg von Berlin: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bW9GRlhTTVRVbVhqdWlJTjUrcGVYUT09Israel Gonzalez, Trainer ALBA Berlin: "Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Wir sind nicht gut reingekommen. Es ist nicht einfach mit der richtigen Energie so viele Spiele am Stück zu spielen. Jetzt kommen wir wieder in unseren Rhythmus. Ich hoffe, dass es so weitergeht."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3cweGdqZUJ2YUVQanJwU212d2dXUT09Jaleen Smith, 13 Punkte, Berlin: "Wir haben ähnlich gut gespielt wie gegen Baskonia. Das hier ist eine große Rivalität. Die Geschichte zwischen Berlin und München ist groß. Es ist immer gut, wenn du hier gewinnst."Der Link zum Interview-Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SUR1U2kwK1ljUlFCV2VaNUhQeUZkQT09Cassius Winston, München: "Das war hart. Ich hatte noch die Möglichkeit den Sieg zu holen. Es war auch nicht so einfach mit vier Fouls zu spielen. Es ist schwer, wenn du niemanden richtig attackieren kannst."Der Link zum Interview-Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZnBaTDYxcjhQbStUUy9oWG9DRWdTZz09Basketball LIVE bei MagentaSportEuroLeagueDienstag, 10.01.2023Ab 19:45 Uhr: ALBA Berlin - Emporio Armani MailandAb 20:15 Uhr: FC Bayern München - Baskonia Vitoria GasteizDonnerstag, 12.01.2023Ab 18:30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - FC Bayern MünchenAb 19:45 Uhr: ALBA Berlin - Real MadridBBLSamstag, 14.01.2023Ab 17:45 Uhr: Basketball Löwen Braunschweig - Brose Bamberg, ratiopharm ulm - Würzburg BasketsAb 20:15 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - SYNTAINICS MBCSonntag, 15.01.2023Ab 14:45 Uhr: ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn, Fraport Skyliners - Harko Merlins Crailsheim, MLP Academics Heidelberg - medi bayreuth, Veolia Towers Hamburg - BG GöttingenAb 17:45 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - FC Bayern MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5411287