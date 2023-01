MorphoSys beendete die aktuelle Woche mit einem kräftigen Anstieg. So kletterten die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 7,92 Prozent. An vier der fünf Tage ging es für die Aktie nach oben. Darunter war am Freitag der höchste Tagesgewinn für MorphoSys mit einem Plus von 4,88 Prozent. Doch wie geht es nun weiter?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund sechzehn Prozent. Bei 16,25 EUR liegt der Hochpunkt. Wir dürfen also sehr gespannt sein ...

