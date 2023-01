SMA Solar-Aktionäre dürften in den vergangenen Tagen regelrecht verzweifelt sein. So notieren die Kurse 3,26 Prozent leichter als in der Vorwoche. Mit Verlusten schloss die Aktie an insgesamt drei der fünf Sitzungen. Den härtesten Rückschlag erlitt SMA Solar dabei am Montag mit einem Minus von 5,78 Prozent. Was das der Anfang vom Ende?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund vier Prozent entfernt. Diese Grenze ist bei 62,50 EUR zu finden. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...