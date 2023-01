Nach einem starken Jahresauftakt kann der Dax auch am Montag zulegen. Was jetzt bei Aktien und der Börse wichtig wird. Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Ein solider US-Arbeitsmarktbericht bei abnehmendem Lohndruck hatte die Anleger zum Wochenschluss aufatmen lassen. Der Dax war am Freitag um 1,2 Prozent auf 14.610 Punkte geklettert. Am Montag soll der Index bei fast 14.700 Punkten und damit abermals ...

