Cancom-Anleger wurden in den vergangenen Tagen von einer Aufwärtswelle erfasst. Immerhin 8,85 Prozent gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An vier der fünf Sitzungen feierte der Titel Kursgewinne. Ganz besonders bemerkenswert war dabei der Mittwoch mit einem Plus von 3,77 Prozent. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs ...

