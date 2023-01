DAX mit starkem Wochenstart erwartet denn der US-Arbeitsmarktbericht wirkt nach. Neue Trading-Ideen am 09.01.2023 hier für Dich. DAX kann Range verlassen Über den Aufschlag von rund 5 Prozent in der ersten Handelswoche des Jahres hatten wir in der gestrigen Wochenanalyse zum 08.01.2023 an dieser Stelle ausführlich gesprochen und damit auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...