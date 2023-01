Zur Früherkennung von Darmkrebs ist meist eine unangenehme und teure Darmspiegelung notwendig. Abhilfe verspricht Mainz Biomed. Das Unternehmen bietet einen unkomplizierten und schnellen Stuhltest, der in Europa bereits unter dem Namen ColoAlert verkauft wird und Krebsgeschwüre ab einem bestimmten Stadium nachweisen kann. Analysten trauen dem "Screening"-Markt allein in Europa und den USA ein Marktpotenzial von zusammen über 10 Mrd. US-Dollar zu.Die Mainzer kooperieren dabei mit Partnern wie Dante Labs oder Synlab. "Wir arbeiten mit Laboren zusammen, die schon Kontakt zu den Hausärzten haben", erklärt uns CEO Guido Baechler im PLATOW-Interview. Damit unterscheidet sich der Mainzer Biontech-Nachbar z. B. von dem bereits in den USA tätigen Konkurrenten Exact Science, der für sein Produkt ColoGuard von der Produktion bis zum Vertrieb alles in Eigenregie macht. Dennoch steht zum Hj. ein EBITDA-Verlust von 6,8 Mio. Dollar in den Büchern. Denn Mainz Biomed steckt ordentlich ...

