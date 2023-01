Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rückläufige Inflationszahlen in der Eurozone haben die Stimmung an den Finanzmärkten aufgehellt, so die Analysten der Helaba.Auch die Inflationserwartungen scheinen ein Top ausgebildet zu haben, berichten die Analysten der Helaba. Allerdings gebe es vonseiten der Notenbanken noch keine Hinweise, dass der Zinserhöhungszyklus in naher Zukunft beendet werde und es in absehbarer Zeit mit den Zinsen wieder nach unten gehen könnte. In den USA spreche der vergleichsweise robuste Arbeitsmarkt für eine fortgesetzte Straffung der Geldpolitik. Die Zinserwartungen seien aber gesunken, da der Lohndruck nachzulassen scheine und der ISM-Service-Index klar enttäuscht und auf konjunkturelle Risiken hingewiesen habe. ...

