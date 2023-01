Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz einer drohenden Rezession erwarten viele ein positives Anleihejahr 2023, vor allem ab der zweiten Jahreshälfte, so die Deutsche Börse AG.Der Optimismus hänge nach einhelliger Einschätzung allerdings an den Zinsentscheidungen der Notenbanken. Mit weiter steigenden Zinsen sei sowohl in den USA wie im Euroraum zu rechnen. Die Erwartungen vor allem an die FED, die Zinsen im Jahresverlauf zu senken, würden sich hartnäckig halten. Doch der Auftakt in das Anleihenjahr 2023 sei positiv verlaufen. ...

