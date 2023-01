Essen (www.anleihencheck.de) - Die absolut vorrangige Frage für die internationalen Rentenmärkte bleibt insgesamt, wie schnell nunmehr ein Rückgang des Inflationsdrucks weltweit zu verzeichnen sein wird, so die Analysten der National-Bank AG.Die jüngsten Daten vor allem in den USA würden weiterhin in die richtige Richtung weisen, die statistische Unschärfe bzw. das Prognoserisiko bleibe aber noch extrem hoch, der unterliegende Trend werde voraussichtlich erst im Frühjahr einigermaßen verlässlich abschätzbar. Die US-Notenbank bekräftige im jüngsten Protokoll noch einmal ihren festen Willen, der Inflation ohne Wenn und Aber entgegen zu treten. Für die FED zähle letztlich allein die wahrscheinlichste Datenentwicklung - Recht habe sie. Die führenden angelsächsischen Analysen würden in der Summe nach Erachten der Analysten relativ eindeutig darauf verweisen, dass gerade die in der deutschen und europäischen Debatte vielfach ins Feld geführten Inflations-Narrative voraussichtlich in die falsche Richtung deuten würden. ...

