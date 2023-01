General Motors will in seinem Werk im mexikanischen Ramos Arizpe ab 2024 ausschließlich Elektroautos produzieren. Das geht aus einem Tweet des Wirtschaftsministeriums Mexikos nach einem Treffen mit Vertretern von GM hervor. Demnach hätten Vertreter des Unternehmens bei dem Treffen mit Wirtschaftsministerin Raquel Buenrostro angegeben, dass das Werk in Ramos Arizpe, Coahuila, "ab 2024 nur noch Elektrofahrzeuge ...

