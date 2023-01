Nach einer eher durchwachsenen Handelswoche gab es am Freitag für die US-Börsen einen positiven Wochenausklang. Ein guter Arbeitsmarktbericht, der einen nachlassenden Lohndruck signalisierte, dämpfte die Zinssorgen der Marktteilnehmer ebenso wie der schwächer als erwartet ausgefallene Auftragseingang der US-Industrie. Die großen Indizes legten nach diesen Daten deutlich zu: Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 2,13 % bei 33.630 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,28 % auf 3.895 Punkte, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 2,78 % auf 11.040 Punkte zulegte. hoch. Bei den Einzelwerten stand Tesla unter besonderer Beobachtung. Wegen der schwachen Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt und der damit verbundenen Preissenkungen steuerte die Aktie zu Handelsbeginn auf einen Test der Marke von 100 $ zu. Im Zuge des sehr positiven Gesamtmarktes legte Tesla dann aber im weiteren Handelsverlauf den Vorwärtsgang ein und schloss am Freitag mit einem Plus von 2,47 % bei 113,06 $. Der Dax profitierte heute Morgen von den guten US-Vorgaben und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,27 % bei 14.650 Punkten.



