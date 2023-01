DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Drittbestes Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/09.01.2023/09:50) - Drittbestes Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften haben bis zum letzten Arbeitstag des abgelaufenen Geschäftsjahres Immobilien nachverkauft und damit das Ergebnis des letzten Quartals gegenüber der Zwischenmeldung vom 19.12.22 deutlich verbessert.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2022 damit 1.271 Immobilien für EUR 130.756.226 verkauft, damit war es das drittbeste Geschäftsjahr nach 2020 und 2021. Gegenüber dem Rekordjahr 2021 (Objektumsatz EUR 176.872.125) war ein Rückgang, um rd. 26 % zu verzeichnen.

Zum neunten Mal in Folge wurde die Umsatzschwelle von mehr als 100 Millionen Euro Objektumsatz übertroffen. Das angepeilte Umsatzziel von EUR 150 Mio. wurde jedoch verfehlt.

Die Verkaufsquote aller angebotenen Immobilien lag bei 83,2 %. Die um Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen bereinigten Nettoeinnahmen aus Auktionsaufgeldern, Maklerprovisionen und Verwalterhonoraren lagen mit rd. EUR 12,3 Mio. rd. 15 % unter den bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr (rd. EUR 14,5 Mio.).

Im Einzelnen:

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG konnte 240 Immobilien für EUR 65.287.349 versteigern.

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG konnte 285 Immobilien für EUR 25.655.131 zuschlagen.

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG hat 121 Immobilien für EUR 10.853.238 verkauft.

Die dritte regionale Tochtergesellschaft, die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 64 Objekte für EUR 12.396.600 versteigert.

Die Plettner & Brecht Immobilien GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 111 Immobilien für EUR 10.317.850 im Auktionsbereich und weitere 5 Objekte für EUR 2.357.000 im Maklerbereich veräußert.

Auf den Online-Auktionen der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH wurden 445 Immobilien für EUR 3.889.058 verkauft.

Wir verfolgen eine kontinuierliche Dividendenpolitik mit einer sehr hohen Ausschüttungsquote. Konkretes steht noch nicht fest, da zu diesem frühen Zeitpunkt naturgemäß noch keine Erfolgsrechnung stattfinden konnte. Der Dividendenvorschlag wird nach der Aufsichtsratssitzung am 27.April bekanntgegeben.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTONEN AG Berlin, den 09.01.2023

(Ende)

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2023 03:50 ET (08:50 GMT)