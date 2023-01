...nennen die Bundesstatistiker als Gründe des üppigen Minus des Lkw-Transports im Dezember 2022! Denn: Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex ging im 4,9 % gegenüber November 2022 in die Knie - so stark wie seit April 2020 nicht mehr, als er durch die Pandemie ausgebremst wurde. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt frühe Hinweise auf die Konjunkturentwicklung. Da ist zu hoffen, dass der Januar-Wert wieder steigt. Für Dezember bleibt festzuhalten: Besonders hoch ist der Rückgang des Index in Niedersachsen mit 6,5 % sowie in Bayern mit 5 % und Thüringen mit 4,8 % im Vergleich zum Vormonat. Und: Grenzüberschreitend ging es mit 8,3 % vor allem im Lkw-Verkehr nach Tschechien abwärts, gefolgt von Dänemark mit -8,1 %. (Alle Daten saison- und kalenderbereinigt.)



