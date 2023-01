Die Wall Street am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten und den niedrigeren Stundenlöhnen mit einer Rally - aber diese Rally passiert einmal mehr gegen den Wunsch der Fed! Denn steigende Aktienmärkte und fallende Renditen lockern die financial conditions erheblich und machen aus Sicht der US-Notenbank die Inflation dauerhafter. Die Fed will aber die Wirtschaft (und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...