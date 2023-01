Munsbach (www.fondscheck.de) - Rückblickend war das Jahr 2022 von vielfältigen Herausforderungen geprägt, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Mit Blick auf die Kapitalmärkte sei sicherlich die Rückkehr der Inflation - deutlich höher, breiter und hartnäckiger als von vielen angenommen - das dominante Thema gewesen. Dies habe über steigende Zinsen zu einer Neubewertung nahezu aller Anlageklassen geführt. Diese Neubewertung habe sich am deutlichsten in den Bereichen des Marktes gezeigt, wo die Zinssensitivität besonders ausgeprägt gewesen sei und/oder wo die vorangegangenen Exzesse am größten gewesen seien. Teilweise sei auch beides zusammengefallen, wie etwa im Fall von nicht profitablen Technologieaktien, die nach den empfindlichen Kursverlusten von ihren 2021er Höchstständen auch im Jahr 2022 abermals Verluste von im Schnitt mehr als 60% hätten verkraften müssen. Aber selbst die Kurse von bonitätsstarken Anleihen seien 2022 im Zuge steigender Zinsen und Renditen so stark unter Druck gekommen, dass das Ausmaß ihrer negativen Wertentwicklung durchaus mit der von Aktien vergleichbar gewesen sei. ...

