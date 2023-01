BYD hat mit dem Bau eines weiteren Werks für Elektroauto-Batterien in China begonnen. Die neue Produktionsstätte für Blade-Batterien entsteht in Xuzhou in der Provinz Jiangsu und soll im Dezember 2023 mit der Produktion beginnen. Das Werk, das in zwei Phasen mit Gesamtinvestitionen von 10 Milliarden Yuan (1,4 Milliarden Euro) gebaut wird, wird in der ersten Phase auf 15 GWh Jahreskapazität ausgelegt. ...

