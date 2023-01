Für steigende Kurse kann sich BioNTech in Zukunft nicht mehr auf seine Corona-Impfstoffe verlassen. Die werden zwar weiterhin etwas Geld in die Kassen spülen, aber wohl nicht mehr ansatzweise im gleichen Maßstab wie in den vergangenen zwei Jahren. Für neue Umsatzrekorde braucht es also frische Durchbrüche, und an eben solchen wird bei dem Unternehmen derzeit mit Hochdruck gearbeitet.Klar im Fokus stehen dabei immer mehr Krebstherapien, welche sowohl medizinisch als auch an der Börse in den nächsten Jahren noch für enormes Aufsehen sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...