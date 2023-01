Knorr Bremse: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Abschottung Chinas im Zuge der Pandemie wirkte sich im vergangenen Jahr sehr negativ auf den Aktienkurs der im MDAX gelisteten Knorr Bremse-Aktie (ISIN: DE000KBX1006) aus. Notierte die Aktie noch Anfang 2022 oberhalb von 90 Euro, so war sie Ende September 2022 zeitweise um 43 Euro zu bekommen. In den vergangenen Wochen konnte sich die Aktie des Herstellers von Brems- und Betriebssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge auf ihr aktuelles Niveau bei 59,40 Euro erholen.

Wegen der Öffnung des chinesischen Marktes, von dem Knorr Bremse besonders profitieren sollte, bekräftigten Experten der Deutsche Bank mit einem von 62 Euro auf 68 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Knorr Bremse-Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zumindest auf 63 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 60 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Knorr Bremse-Aktie mit Basispreis 60 Euro, Bewertungstag 15.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000HB6N8Y9, wurde beim Knorr Bremse-Aktienkurs von 59,40 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 63 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,45 Euro (+32 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,03 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Knorr Bremse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,03 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ7L1K9, wurde beim Knorr Bremse-Kurs von 59,40 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Knorr Bremse-Aktie auf 63 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,69 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,027 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Knorr Bremse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,027 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE7G1K8, wurde beim Knorr Bremse-Kurs von 59,40 Euro mit 0,65 - 0,66 Euro gehandelt.

Wenn die Knorr Bremse-Aktie in nächster Zeit auf 63 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,89 Euro (+34 Prozent) erhöhen - sofern die Knorr Bremse-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Knorr Bremse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Knorr Bremse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de