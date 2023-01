EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SPORTTOTAL beruft Ricardo Fort als zweites Mitglied in seinen neu gegründeten Beirat



09.01.2023 / 11:31 CET/CEST

SPORTTOTAL beruft Ricardo Fort als zweites Mitglied in seinen neu gegründeten Beirat Köln, 9. Januar 2023. SPORTTOTAL gibt bekannt, dass Ricardo Fort das zweite Mitglied des neu gegründeten Beirats werden wird. Ricardo Fort leitet derzeit Sport by Fort Consulting, ein Beratungsunternehmen für Investitionen im Sportbusiness, und war zuvor bei Visa und Coca-Cola verantwortlich für die globalen Sponsoring-Abteilungen. Seine herausragenden Kenntnisse in der Welt des Sportsponsorings werden einen wichtigen Beitrag zu SPORTTOTALs werbebasiertem Streaming-Plattformgeschäft für Live-Sportveranstaltungen leisten. Peter Lauterbach (Vorstandsvorsitzender der SPORTTOTAL AG): "Ricardo ist einer der renommiertesten Namen im globalen Sponsoringgeschäft. Ihn in unserem Beirat willkommen zu heißen, wird ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer starken Einnahmequelle aus Werbung für unsere Streaming-Plattform sein." Ricardo Fort: "Ich freue mich sehr darauf, das Management-Team von SPORTTOTAL in meiner neuen Rolle zu unterstützen. Die Streaming-Plattform von SPORTTOTAL bietet eine einzigartige Möglichkeit für Unternehmen, ihre Werbung in einem hoch emotionalen Umfeld zu platzieren. Mit der Technologie von SPORTTOTAL sind Live-Streams von Amateur- und Jugendsportarten in dieser Qualität für eine breite Community noch nie verfügbar gewesen." Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Audi, Mercedes/AMG oder Red Bull und betreibt den linearen Fernsehsender dabeiTV. Ricardo Fort, SPORTTOTAL AG Kontakt: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 investorrelations@sporttotal.com

09.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

