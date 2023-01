Der Dax knüpft zu Beginn der neuen Woche an seine starken Leistungen aus den vorherigen Handelstagen an. Im frühen Montagshandel (09.01.) kann sich der Index zunächst oberhalb von 14.600 Punkten behaupten. Die nächsten Handelstage halten für den Dax allerdings noch einige Herausforderungen bereit, stehen doch einige wichtige Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. Die starke Performance des Dax färbt(e) auch auf die Kursentwicklung unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...