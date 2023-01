Erstmals seit einer kleinen Ewigkeit sind die Zinsen im vergangenen Jahr wieder gestiegenen, und das vor allem in den USA nicht zu knapp. Noch scheinen die Zinserhöhungen nicht an ihrem Ende angekommen zu sein. Darunter ächzen nicht wenige Unternehmen, doch in der Bankenbranche sorgt die Entwicklung für Optimismus.Mit zu den größten Profiteuren gehört hierzulande die Deutsche Bank (DE0005140008), welche die Verluste aus den letzten zwölf Monaten mittlerweile nahezu vollständig wieder ausgleichen konnte. Zurückgehalten wurde die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...