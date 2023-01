Der DAX hat auch in der neuen Woche an seinen starken Jahresauftakt angeknüpft. Zum Handelsstart zog der deutsche Leitindex um rund 0,3 Prozent auf 14.651 Punkte an. Dabei profitierte das Börsenbarometer neben guten Vorgaben von der Wall Street auch von starken Produktionsdaten aus dem eigenen Land. Die Wall Street hatte am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf insgesamt robuste Jobdaten reagiert ...

