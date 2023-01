BMW hat kürzlich in der südkoreanischen Stadt Incheon nahe Seoul zwei Ladeparks eröffnet, an denen insgesamt bis zu 96 Elektroautos gleichzeitig geladen werden können. Mit diesen Ergänzungen verfügt BMW nun über insgesamt 802 Ladestationen für E-Autos in Südkorea. Laut dem Portal "Korea JoongAng Daily" handelt es sich bei einem der beiden neuen Ladeparks um den größten des Landes: Im BMW Driving Center ...

Den vollständigen Artikel lesen ...