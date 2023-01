Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: Anhebung der Guidance, Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.01.2023

Kursziel: EUR 16,66

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 29.9.2020, vormals: 'Keine Bewertung' Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Alte 2022er Guidance wird übertroffen, Wachstum in 2023 stärker als von uns bisher erwartet

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat bereits am 19. Dezember einen Ausblick auf 2023 geliefert, der unsere bisherigen Erwartungen in Bezug auf Umsatz und Auftragseingang klar übertrifft. Auch das Jahr 2022 wurde voraussichtlich sehr erfolgreich abgeschlossen, die eigene Prognose für 2022 wurde im Hinblick auf Umsatz (rd. EUR 59,5 Mo.), Auftragseingang (rd. EUR 63,5 Mio.) und Profitabilität angehoben bzw. konkretisiert. Unsere Schätzungen für 2022 und 2023 haben wir - insbesondere im Hinblick auf die Umsatzentwicklung - angehoben. Unsere Schätzung für 2023 geht aber nicht von einem weiteren Ausbau der guten 2022er EBIT-Marge (10,2-10,5%) aus und berücksichtigt damit andauernde inflationäre Tendenzen, die den mit höheren Umsätzen typischerweise einhergehenden Skalierungseffekt dämpfen könnten. Basierend auf dem 2023er Ausblick ist die DATRON-Aktie attraktiv bewertet (KGV: 9,37; Median Peer Group: 12,67).

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 16,66. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26225.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

