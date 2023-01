Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2023 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen diese Woche an folgenden Konferenzen teilnehmen und präsentieren wird:

41st Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco

Datum: 11. Januar 2023

Präsentation: 17:15 Uhr Ortszeit (2:15 Uhr MEZ)

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Webcast live unter der Rubrik "Investor Overview" auf www.tecan.com

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für einen Zeitraum von 30 Tagen abrufbar.

Baader Helvea Swiss Equities Conference, Bad Ragaz

Datum: 12. Januar 2023

Präsentation: 12:00 Uhr MEZ

Präsentator: Tania Micki, CFO, Tecan

Kein Webcast

Octavian Seminar 2023, Flims

Datum: 13. Januar 2023

Teilnehmer: Tania Micki, CFO, Tecan & Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. & IR, Tecan

Kein Webcast

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2021 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 947 Mio. (USD 1'041 Mio.; EUR 877 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

Anhang