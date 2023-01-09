DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LAR ESP.R.E. 21/26 XS2363989273 10.01.2023 HZE/EOT
LAR ESP.R.E. 21/28 REGS XS2403391886 10.01.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LAR ESP.R.E. 21/26 XS2363989273 10.01.2023 HZE/EOT
LAR ESP.R.E. 21/28 REGS XS2403391886 10.01.2023 HZE/EOT
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