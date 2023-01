Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Siltronic den heutigen Handelstag. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Auf 73,90 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 79,70 EUR liegt der Hochpunkt. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten ...

