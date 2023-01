Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung entscheidet am Sonntag, 29. Januar 2023 über die Einführung einer verfassungsrechtlichen Bestimmung zum Verbot von Casinos in Liechtenstein. Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Mittwoch, 11. Januar 2023 um 18 Uhr eine Diskussionsveranstaltung.Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni nimmt in ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin teil. Die IG VolksMeinung wird von Guido Meier und Willi Frommelt und der Casino-Verband von Reinhard Fischer und Markus Kaufmann vertreten.Der von Tanja Cissé moderierte Anlass wird live auf dem Landeskanal (TV) und via Livestream (www.landeskanal.li) übertragen. Ausserdem wird die Sendung zu folgenden Zeiten auf dem Landeskanal wiederholt:- Donnerstag, 12. und Freitag, 13. Januar jeweils um 12.00 und 19.00 Uhr- Samstag, 14. und Sonntag, 15. Januar jeweils um 10.00, 12.00, 16.00 und 19.00 Uhr- Montag, Dienstag und Mittwoch, 16., 17. und 18. Januar jeweils um 12.00 und 19.00 Uhr- Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Januar jeweils um 12.00 und 19.00 UhrPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltGeneralsekretariatT +423 236 60 07wirtschaft@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100900921