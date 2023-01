Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas übertrumpfen sich die Autobauer mit guten News. Mercedes zum Beispiel kündigte an, ein eigenes Ladenetz aufzubauen. 10.000 Schnellladepunkte sollen an 2.000 Standorten in Nordamerika, China und Europa gebaut werden. Das Bankhaus Metzler empfiehlt die Aktie zum Kauf.Laut Mercedes-Chef Källenius will man einen "niedrigen einstelligen Milliardenbetrag" in ein eigenes Schnellladenetz investieren.Ziel ist es, 10.000 Schnellladepunkte in Nordamerika, China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...