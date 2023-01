Wien (www.fondscheck.de) - Die unabhängige Schweizer Privatbank Bergos ernennt Hans Wöll zum Director Private Banking, so die Experten von "FONDS professionell".Wöll, der seit 2007 die Berenberg-Niederlassung in München leite, werde in seiner neuen Position bei der Zürcher Privatbank einen ausgesuchten Kunden- und Mandantenkreis beraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...