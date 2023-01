Schon letzte Woche haben mehrere Analysten ihre Einschätzungen zur Porsche-Aktie aktualisiert und diese mit teils sehr bullishen Kurszielen versehen. Am Montag legte nun die Citigroup eine Studie mit Blick auf das Jahr 2023 vor. Laut Analyst Martin Wilkie ist Porsche einer der favorisierten Werte im Sektor.Der Citi-Experte erkennt in seinem Sektor-Ausblick auf das Jahr 2023 eine Präferenz für Premiumhersteller. Daher aktualisierte Wilkie die Bewertungsmodelle in der Automobilbranche und sieht Porsche ...

