Der Goldpreis startet furios in das Jahr 2023. Auch die Minen zeigen sich von ihrer besten Seite. So konnte der Minen-ETF GDX in den wenigen Handelstagen 2023 bereits 6,4 Prozent zulegen. Ein Omen für das gesamte Jahr 2023? Sicher kann man die Performance nun nicht einfach hochrechnen. Doch die Chancen für ein wahrlich goldenes Jahr stehen gut.Ein Blick zurück auf 2022: Eigentlich hätte man schon für 2022 mit einem starken Goldjahr rechnen sollen. Und tatsächlich präsentierte sich das Edelmetall ...

