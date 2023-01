EQS-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

09.01.2023 / 16:26 CET/CEST

SÜSS MicroTec SE: Umsatz und EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2022 liegen voraussichtlich über Markterwartungen Garching, 9. Januar 2023 - Auf Basis erster Berechnungen hat der Vorstand der SÜSS MicroTec SE festgestellt, dass die voraussichtliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 oberhalb der aktuellen Markterwartung liegt. In einem außerordentlich starken vierten Quartal 2022 hat das Unternehmen mehr Anlagen ausgeliefert und vom Kunden abnehmen lassen als erwartet und voraussichtlich einen Umsatz in Höhe von 100 bis 105 Mio. Euro erzielt. Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 beträgt somit voraussichtlich zwischen 295 und 300 Mio. Euro und erreicht einen neuen Rekordwert. Der Jahresumsatz liegt damit deutlich über der durchschnittlichen aktuellen Markterwartung von 272 Mio. Euro und auch über der zuletzt am 10. November 2022 konkretisierten Prognose des Unternehmens (unterer Bereich von 270 bis 300 Mio. Euro). Für die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2022 rechnet das Management auf Basis erster Berechnungen mit einer Spanne von 8,5 bis 10 % (aktuelle Marktwartung: 8,3 %; konkretisierte Prognose vom 10. November 2022: unteres Ende der Spanne von 8,5 bis 10,5 %). Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2022 lag bei circa 445 Mio. Euro. Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der vollständige Jahresfinanzbericht mit endgültigen Daten zum Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang wird am 31. März 2023 veröffentlicht.

