Die überarbeiteten Tesla-Modelle S und X können ab sofort in Deutschland auch in den Basisvarianten mit zweimotorigem Allradantrieb wieder frei bestellt werden. Dabei sind die beiden Oberklasse-Modelle nochmals etwas teurer geworden. Die ersten Model S Long Range sind in Deutschland bereits unterwegs: Wie mehrere Kunden im TFF-Forum berichtet hatten, haben sie kurz vor Jahresende ihre Fahrzeuge erhalten ...

