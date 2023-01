Tesla und Elon Musk gehören untrennbar zusammen, und in vergangenen Zeiten konnte das durchaus als Vorteil betrachtet werden. Das hat sich im vergangenen Jahr allerdings schlagartig ins Gegenteil verkehrt. Nachdem der CEO mit allerlei Ausrutschern auf sich aufmerksam gemacht hat und mit politisch aufgeladenen Aussagen provozierte, hagelte es Kritik. Die kommt allem Anschein nach schon längst auch von der Kundschaft."Der Standard" beschäftigte sich jüngst in einem ausführlichen Artikel um das Image von Tesla (US88160R1014), um welches es so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...