In den ersten drei Quartalen steigert Ekosem-Agrar den Umsatz um 59 Prozent auf 613 Millionen Euro. Auf die Rohmilchproduktion entfallen dabei 59 Prozent des Umsatzes (Vorjahr: 63 Prozent). In der Milchverarbeitung verbessert sich der Umsatz um 98 Prozent auf 109 Millionen Euro. Beim EBITDA gibt es ein Plus von 58 Prozent auf 258 Millionen Euro. Vorstandschef ...

