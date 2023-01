Jörg Lukowsky, Aufsichtsratsvorsitzender der ABO Wind AG, will sein Amt niederlegen. Gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft hat der Rechtsanwalt angekündigt, sein Mandat mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 27. April 2023 vorzeitig abgeben zu wollen. "Als Grund gibt Jörg Lukowsky an, für sich künftig andere Schwerpunkte setzen zu wollen. ...

