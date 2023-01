Auch am US-Aktienmarkt verläuft der Wochenstart ganz nach dem Gusto der Anleger. Vor allem die Hightech-Aktien können zulegen und so den Nasdaq 100 um mehr als zwei Prozent in die Höhe treiben. Top-Gewinner ist mit einem Plus von über sieben Prozent der Elektroautobauer Tesla, der am Freitag noch komplett abzustürzen drohte.In der vergangenen Woche litt Tesla noch unter den Nachrichten aus dem dem wichtigen chinesischen Markt. Zum einen gingen die Lieferungen aus dem Werk in Shanghai im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...