Nachdem am Freitag, dem 06.01. eine Kursrallye losgetreten wurde, tendiert Platin im Vorfeld der am 12.01. anstehenden Publikation der US-Dezember-Inflationsdaten heute bislang nur wenig verändert.Am Freitag sind in den USA sowohl der Dezember-Bericht zur gesamten Arbeitsmarktlage als auch des Einkaufsmanagerindexes für den Dienstleistungssektor veröffentlicht worden. Beide Publikationen sorgten in Platin am 06.01. für eine Kursrallye um mehr als + 3,1 % (Schlussstand: 1094 USD, aktuell: 1097 USD).Anzeige:Im Rahmen der um 14:30 Uhr MEZ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...