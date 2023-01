Die australische Fortescue Metals Group teilte am heutigen Montag mit, dass Ian Wells Ende des Monats zum 31.01.2023 als Finanzchef des Konzerns zurücktreten wird. Damit reiht sich der Chief Financial Officer in die Liste der jüngsten Rücktritte von Führungskräften ein, die den australischen Eisenerzriesen betreffen. Hier scheint die Luft zu brennen, denn wenn nun fast die komplette Führungsmannschaft das Schiff verlässt, sollten Aktionäre sehr vorsichtig werden!

